Τροχαίο δυστύχημα στη Ζάκυνθο

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δυο οχημάτων στην περιοχή του αεροδρομίου.

Ένας 21χρονος, Ζακυνθινής καταγωγής, άφησε την τελευταία του πνοή στη άσφαλτο, σήμερα τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Αεροδρομίου και Καλαμακίου (περιοχή Αεροδρομίου), στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο του 21χρονου, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο ΙΧ του 42χρονου, επέβαιναν η τετραμελής οικογένεια του, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά από την σφοδρή σύγκρουση.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

