Αχαΐα

Πάτρα - Απόπειρα βιασμού: Χειροπέδες σε 50χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή 41χρονη από τις αρρωστημένες ορέξεις του 50χρονου.

-

Σε περιοχή της Πάτρας συνελήφθη ένας 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη κατακράτηση, απειλή και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος συνελήφθη, διότι με την άσκηση σωματικής βίας και την χρήση απειλών, αποπειράθηκε να βιάσει μία 41χρονη, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει, καθώς έγινε αντιληπτός από περίοικους, οι οποίοι ειδοποίησαν την 'Αμεση Δράση.

Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στον τόπο του περιστατικού, εντόπισαν τον 50χρονο και τον συνέλαβαν. Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε κατά την διάρκεια της σύλληψής του, ασκώντας βία και απειλώντας τους αστυνομικούς.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Οδυσσέας Σταμούλης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 11χρονου γιου του

Περσείδες: Βροχή από... πεφταστέρια θα φωτίσουν τον ουρανό της Ελλάδας

Φωτιές στη Χαβάη: Εικόνες βιβλικής καταστροφής με δεκάδες νεκρούς