Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο: Βίντεο - ντοκουμέντο με τις κινήσεις εμπρηστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηλικιωμένος έβαλε δύο φωτιές σε λίγες ώρες. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών.

-

Στη σύλληψη ενός 70χρονου για εμπρησμό από πρόθεση, προχώρησαν οι αρχές, έπειτα από πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στον οικισμό Φραγγιανά του Δήμου Γόρτυνας.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες που έσβησαν τις φλόγες. Μετά τις έρευνες που ακολούθησαν, προέκυψε η εμπλοκή του 70χρονου ο οποίος συνελήφθη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ίδιος άνδρας να σχετίζεται με μία ακόμη πυρκαγιά στην ίδια περιοχή στις 6 Αυγούστου. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, ο δράστης οδηγώντας το τρακτέρ, πετάει κάτι και λίγο αργότερα εκδηλώνονται φλόγες.

Βίντεο: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Περσείδες: Βροχή από... πεφταστέρια θα φωτίσουν τον ουρανό της Ελλάδας

Φωτιές στη Χαβάη: Εικόνες βιβλικής καταστροφής με δεκάδες νεκρούς

Πατήσια: Φονική συμπλοκή τα ξημερώματα