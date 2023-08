Ηράκλειο

Ηράκλειο: Δίδυμο “έγδυνε” σπίτια με λεία χιλιάδων ευρώ

Είχαν διαπράξει δώδεκα κλοπές σε διάστημα λίγων μηνών. Μία σύλληψη.

Στην εξιχνίαση δεκαπέντε συνολικά υποθέσεων κλοπών-διαρρήξεων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, για τις οποίες συνελήφθη ένας άνδρας και σχηματίστηκε δικογραφία για έναν ακόμη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα δύο άτομα από τα μέσα Μαρτίου 2023 έως και στις 11 Αυγούστου 2023, είχαν διαπράξει δώδεκα κλοπές και τρεις απόπειρες κλοπής σε οικίες περιφερειακά της πόλης του Ηρακλείου και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαιστού, αφαιρώντας κοσμήματα συνολικής αξίας τουλάχιστον 74.750 ευρώ και χρηματικό ποσό τουλάχιστον 17.820 ευρώ.

Σε αστυνομική έρευνα μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε στις οικίες τους, με τη συνδρομή αστυνομικών και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Ηρακλείου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των κοσμημάτων που είχαν αφαιρεθεί, τα οποία αποδόθηκαν στο κάτοχό τους. Επιπλέον κατασχέθηκε χρηματικό ποσό σε ευρώ και χαρτονομίσματα λοιπών χωρών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

