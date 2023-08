Κιλκίς

Ναρκωτικά - Κιλκίς: Προσπάθησαν να εισάγουν στην Ελλάδα 38 κιλά κάνναβης (εικόνες)

Στη θέα των αστυνομικών πέταξαν τους σάκους με τις ποσότητες και τράπηκαν σε φυγή. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι αρχές.

Συνελήφθησαν την Παρασκευή σε μεθοριακή περιοχή του Κιλκίς δύο άνδρες, αλβανικής καταγωγής, που προσπάθησαν να εισάγουν στη χώρα περισσότερα από 38 κιλά κάνναβης.

Έπειτα από διακρατική συνεργασία των Διωκτικών Αρχών και συντονισμένων ενεργειών των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, εντοπίστηκαν οι δύο άνδρες σε μεθοριακή περιοχή, να μεταφέρουν δύο σάκους, τους οποίους απέρριψαν στη θέα των αστυνομικών και τράπηκαν σε φυγή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Στο πλαίσιο καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, συνελήφθησαν χθες (11 Αυγούστου 2023) τις πρώτες πρωινές ώρες, δύο αλλοδαποί άνδρες, που προσπάθησαν να εισάγουν στη χώρα περισσότερα από 38 κιλά κάνναβης.

Ειδικότερα, μετά από διακρατική συνεργασία των Διωκτικών Αρχών και συντονισμένων ενεργειών των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί άνδρες σε μεθοριακή περιοχή του Κιλκίς, να μεταφέρουν δύο σάκους, τους οποίους απέρριψαν στη θέα των αστυνομικών και τράπηκαν σε φυγή.

Σε οργανωμένη επιχείρηση εντοπισμού τους, με τη συνδρομή και αστυνομικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άμεσα.

Μέσα στους παραπάνω σάκους που κατασχέθηκαν, διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν 35 συσκευασίες με ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 38 κιλών και 8 γραμμαρίων.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 230 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή".

