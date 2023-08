Ηράκλειο

Αττική: Διάρρηξη σε σπίτι στο Ηράκλειο - Ανήλικος ο ένας εκ των δραστών

Πώς παραβίασαν το σπίτι και πού τους εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Ένας 17χρονος και ένας 19χρονος συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τις βραδινές ώρες της 10-8-2023, στην περιοχή του Ηρακλείου Αττικής από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης, κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία, ενώ αναζητείται συνεργός τους.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αφού αναρριχήθηκαν σε μπαλκόνι διαμερίσματος, φέρονται ότι αποκόλλησαν τα σιδερένια κάγκελα από το παράθυρο του μπάνιου και εισήλθαν στο εσωτερικό της οικίας, όπου ερεύνησαν τους χώρους και αφαίρεσαν κοσμήματα και χρηματικό ποσό.

Αστυνομικοί που κλήθηκαν για την κλοπή, κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν λίγο αργότερα σε κοντινό σημείο τους κατηγορουμένους, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της διάρρηξης.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλοπιμαία, τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

