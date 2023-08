Πολιτική

Ναύπλιο: Ο δήμαρχος πετούσε σκουπίδια και περιττώματα στην εξώπορτα του αντιπάλου του

Εκτός ορίων η μάχη για τη δημαρχία στο Ναύπλιο. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δημήτρης Ορφανός

Ένα απίστευτο περιστατικό υποβάθμισης του επιπέδου διεξαγωγής της πολιτικής αντιπαράθεσης στην αυτοδιοίκηση, λαμβάνει χώρα τις τελευταίες μέρες στο Ναύπλιο. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το νυν δήμαρχο της πόλης Δημήτρη Κωστούρο να πηγαίνει σχεδόν κάθε βράδυ επί τουλάχιστον 30 μέρες, έξω από το σπίτι του υποψηφίου αντιπάλου του, δικηγόρου και προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου, Δημήτρη Ορφανού, και να πετά σακούλες με γκαζάκια με εύφλεκτο υλικό, σκουπίδια καθημερινής χρήσης, χρησιμοποιημένα χαρτιά υγείας, ακαθαρσίες και περιττώματα ζώων. Ο κ. Ορφανός προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου την Παρασκευή και κατέθεσε το σχετικό βίντεο που δείχνει καρέ – καρέ τις πράξεις του δημάρχου, ζητώντας να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του. Μετά την καταγραφή του από τις κάμερες και την καταγγελία στις αρχές, η παραδοχή της πρωτοφανούς πράξης ενώπιον του εκλογικού σώματος, έγινε από τον ίδιο τον κ. Κωστούρο, ο οποίος με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σημείωσε:

«Το τελευταίο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα βρέθηκα αντιμέτωπος με ύβρεις και συκοφαντίες που δεν αφορούσαν το τεράστιο έργο που έχουμε επιτελέσει στο δήμο Ναυπλιέων τα τελευταία χρόνια αλλά αφορούσαν εμένα προσωπικά την τιμή μου και την υπόληψή μου. Δεν απάντησα, δεν σχολίασα δημόσια και δεν απευθύνθηκα στην δικαιοσύνη, όπως πιθανόν θα έπρεπε για τους επαγγελματίες υβριστές που διακινούν καθημερινά σκουπίδια δίχως να τους νοιάζουν οι επιπτώσεις. Δυστυχώς όμως όλη αυτή η τοξική κατάσταση κάποια στιγμή ανθρώπινα με επηρέασε αρνητικά και με οδήγησε σε μία λανθασμένη ανταποδοτική πράξη με συμβολικό χαρακτήρα , να τοποθετήσω απορρίμματα στη πόρτα εξοχικής κατοικίας ιδιοκτησίας του κυρίου Ορφανού. Ήταν λάθος πράξη, εκδήλωση θυμού και αγανάκτησης. Προχωρώ μπροστά, με τα λάθη και τις παραλείψεις μου, τώρα ακόμα πιο δυνατά!».

ΝΔ: Δεν είναι μέλος μας ο δήμαρχος Ναυπλίου, ούτε έχει υπάρξει ποτέ

Ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του δημάρχου Δημήτρη Κωστούρου.



«Ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος, δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ούτε υπήρξε ποτέ» αναφέρουν κατηγορηματικά πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Η διαβεβαίωση αυτή από το κυβερνών κόμμα, έρχεται λίγες ώρες μετά τις αποκαλύψεις για τις πρωτοφανείς ενέργειες του δημάρχου ο οποίος πετούσε απορρίματα που περιείχαν ακόμα και περιττώματα στην εξώπορτα του αντιπάλου του και υποψηφίου δημάρχου, Δημήτρη Ορφανού!

Λιβάνιος: Τα γεγονότα στο Ναύπλιο -εφόσον επιβεβαιωθούν και από την έρευνα- δεν ταιριάζουν σε μια πολιτισμένη προεκλογική περίοδο

«Τα γεγονότα στο Ναύπλιο -εφόσον επιβεβαιωθούν και από την έρευνα- δεν ταιριάζουν σε μια πολιτισμένη προεκλογική περίοδο. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές κρίνουν το μέλλον του τόπου μας. Ήδη τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα τέθηκαν υπόψη του αρμόδιου Αποκεντρωμένου Γραμματέα, ο οποίος αποφάσισε την εκκίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας, ζητώντας εξηγήσεις από τον κ. Δήμαρχο Ναυπλιέων» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Ο πρώην δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνωσταράς, αναφερόμενος στον Κωστούρο και την ανεκδιήγητη πράξη του, αναφέρεται, εκτός από τα σκουπίδια, και σε απειλητικά σημειώματα, αλλά και σε κόπρανα ζώων.

«Ντροπή και μόνο ντροπή μπορούμε να αισθανόμαστε ως δημότες Ναυπλίου. Ο Δήμαρχος της πρώτης πρωτεύουσας του νεότερου ελληνικού κράτους να καταφεύγει σε τέτοιες ενέργειες κατά αντιπάλου του, υποψηφίου δημάρχου. Απειλητικά σημειώματα, σκουπίδια και κόπρανα ζώων πετούσε στην πόρτα του αντιπάλου του. Ποιος; Ένας εν ενεργεία Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος μας. Πόση κατηφόρα ακόμα και εξευτελισμός. Η αλαζονεία, οι απειλές, οι τραμπουκισμοί και εκβιασμοί κατά δημοτών και υποψηφίων φέρνουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Τον εξευτελισμό και την απώλεια της υστεροφημίας. Να παραιτηθεί τώρα. Προσβάλλει έναν ολόκληρο ιστορικό δήμο. Δεν μας αξίζει ένας τέτοιος Δήμαρχος».

