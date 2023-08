Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά (εικόνες)

Η εστία εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στην Κεφαλονιά, στα βόρεια της Αγίας Ειρήνης στα Σολομάτα και Αννινάτα.

Στο σημείο της φωτιάς έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής και η εθελοντική ομάδα του Ελειού. Η φωτιά όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες είναι στην Αγία Ειρήνη (στα Βλαχουλάτα) κοντά σε σπίτια.

Δεν είναι στον κεντρικό δρόμο κα μέχρι στιγμής η συγκοινωνία εκτελείται κανονικά.

Πηγή kefaloniapress.gr

