Φωτιά στην Κεφαλονιά: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (εικόνες)

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Από το πρωί ρίχτηκαν στη μάχη και τα εναέρια μέσα.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες, Κυριακή, στην Αγία Ειρήνη Κεφαλονιάς.

Αυτήν την ώρα επιχειρούν στο σημείο 32 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Σύντομα αναμένεται να ενισχυθούν οι επίγειες δυνάμεις καθώς μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα και αεροπορικώς από Άραξο 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 6 πυροσβέστες. Συνδρομή γίνεται και από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

