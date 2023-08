Λάρισα

Λάρισα - καταγγελία: 50χρονος ασέλγησε σε 9χρονη

Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, την παρέσυρε σπίτι κι έκανε τις αποτρόπαιες πράξεις του, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να εξαγοράσει τη σιωπή της 9χρονης με 5 ευρώ….

Ποινική δίωξη σε βάρος ενός 50χρονου άνδρα για γενετήσιες πράξεις σε βάρος μιας μόλις 9χρονης μαθήτριας ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, μετά και την καταγγελία της υπόθεσης από την οικογένεια του ανήλικου κοριτσιού.

Το κορίτσι λόγω και της παιδικής αθωότητας αγνοούσε τις πραγματικές προθέσεις του 50χρονου όταν την προσκάλεσε στο σπίτι του, όπως επίσης δεν θα μπορούσε να καταλάβει γιατί μετά τις γενετήσιες πράξεις ο 50χρονος – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας» - της έδωσε… 5 ευρώ για να μην μαρτυρήσει σε κανένα ό,τι προηγήθηκε.

Αλλά η μικρή, ως παιδί είπε το «μυστικό» σε φίλες και από παιδί σε παιδί, το πληροφορήθηκε η οικογένεια του κοριτσιού, η οποία χωρίς κανέναν δισταγμό το κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα το οποίο διακρίβωσε τα στοιχεία του «άγνωστου άνδρα», με τον Εισαγγελέα μετά και την υποβολή της δικογραφίας να ασκεί ποινική δίωξη σε βάρος του 50χρονου.

Παρότι το περιστατικό, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, συνέβη πριν από αρκετούς μήνες, ο πατέρας της 9χρονης δεν δίστασε να το καταγγείλει στην Αστυνομία όταν το πληροφορήθηκε από το παιδί του. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, ο 50χρονος βρίσκοντας την ανήλικη μόνη της την κάλεσε στο σπίτι του όπου της αφαίρεσε τα ρούχα και στη συνέχεια προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία.

Για να διασφαλίσει, όπως εκτιμάται, το «μυστικό» έδωσε στην 9χρονη το χρηματικό ποσό των 5 ευρώ ώστε να μην πει σε κανέναν τα όσα προηγήθηκαν στο σπίτι του 50χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 9χρονη όντως για αρκετούς μήνες δεν ανέφερε το γεγονός, κάτι που έπραξε τελικά το φετινό καλοκαίρι όπου εκμυστηρεύτηκε σε συμμαθήτριες τα όσα συνέβησαν στο σπίτι του συγχωριανού. Μέσω των παιδιών το πληροφορήθηκαν τελικά και οι γονείς, με τον πατέρα της 9χρονης να το καταγγέλλει στην Αστυνομία, με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας να ερευνά την υπόθεση.

