Θεσσαλονίκη: αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς εν κινήσει

Το αυτοκίνητο ενώ βρισκόταν εν κινήσει, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ολοσχερώς κάηκε ΙΧ αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών.

Το γεγονός συνέβη λίγο πριν τις 7.00 το πρωί.

Ο οδηγός του οχήματος αντιλαμβανόμενος τη φωτιά κατάφερε πολύ γρήγορα να βγει από το αυτοκίνητο του χωρίς να κινδυνεύσει, ενώ για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς χρειάστηκε η συνδρομή επτά πυροσβεστών και δύο οχημάτων.

