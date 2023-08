Ηράκλειο

Ηράκλειο: νεαρός προσπάθησε να βιάσει γυναίκα

Εφιαλτικές στιγμές έζησε στα χέρια ενός νεαρού μια γυναίκα στην Κρήτη.

Μία καταγγελία για ασέλγεια ερευνούν οι αρχές στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα όταν μια 26χρονη από το Βέλγιο έπεσε θύμα ασέλγειας από έναν νεαρό.

Όπως ανάφερε στην καταγγελία της την ώρα που περπατούσε σε δρόμο στην Αμμουδάρα για να πάει στο ξενοδοχείο της, ένας άγνωστος άντρας την πλησίασε και άρχισε να την χαϊδεύει. Εκείνη έβαλε τις φωνές και ο νεαρός τράπηκε σε φυγή.

Σε κατάσταση σοκ η 26χρονη πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το γεγονός.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση λίγο αργότερα συνέλαβαν τον δράστη ο οποίος είναι ένας 20χρονος από την Παλαιστίνη

