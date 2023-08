Κυκλάδες

Δεκαπενταύγουστος - Πάρος: με λαμπρότητα οι εορτασμοί στην Εκατοταπυλιανή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου επισκέφθηκε την Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο για να γιορτάσει την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου.

-

Την επετειακή ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, οι πύλες της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο ανοίχτηκαν για να υποδεχτούν μια ξεχωριστή στιγμή λατρείας και πίστης. Η εκκλησία γέμισε από πλήθος κόσμου, οι οποίοι με κατάνυξη και ευλάβεια κατέκλυσαν τόσο τον Ιερό ναό όσο και τον αύλειο χώρο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη αγάπη και ευγνωμοσύνη προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Στη Θεία λειτουργία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος και παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κωβαίος, ο Έπαρχος Πάρου Αντιπάρου κ. Μπιζάς, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, η Κατερίνα Μονογυιού.

Κατόπιν, ακολούθησε η συγκινητική περιφορά της Ιερής Εικόνας, καθώς πιστοί και προσκυνητές συνόδευσαν με ευλάβεια την Παναγία μέχρι το λιμάνι του νησιού όπου τα πλοία σφύριζαν και υποκλίθηκαν την Ιερά Εικόνα του νησιού μας, τον θησαυρό του Αιγαίου.

Ο εορτασμός αυτός δεν αποτελεί μόνο μια περιφορά και μια θρησκευτική τελετή, αλλά μια ευκαιρία για τους πιστούς να ενωθούν, να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους και να ενισχύσουν την πίστη και την κοινότητά τους. Ο εορτασμός της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του πνευματικού και πολιτιστικού χαρακτήρα του νησιού, προσφέροντας στους πιστούς μια εμβαθυμένη εμπειρία πίστης και ενότητας.

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)