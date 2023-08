Κορινθία

Ισθμός: αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (εικόνες)

Άγιο φαίνεται να είχαν ο οδηγός και ο συνοδηγός του οχήματος.

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο, που βρισκόταν εν κινήσει, στην παλιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στον Ισθμό.

Η οδηγός του αυτοκινήτου, που κινείτο στην περιοχή του Ισθμού, διαπίστωσε ότι από το όχημα της βγαίνουν καπνοί.

Οδηγός και συνοδηγός εγκατέλειψαν εγκαίρως το όχημα χωρίς να κινδυνεύσουν, ενώ για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς χρειάστηκε η συνδρομή τριών πυροσβεστών και ενός οχήματος της Πυροσβεστική υπηρεσίας Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr

