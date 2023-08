Χαλκιδική

Χαλκιδική: Αλεπού “κόβει” βόλτες στους άδειους δρόμους (βίντεο)

Έκκληση προς τους πολίτες να μην αφήνουν οικιακά απορρίμματα εκτεθειμένα

Τη βόλτα της στους άδειους δρόμους του Πολύγυρου Χαλκιδικής ευχαριστήθηκε μια αλεπού το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου.

Η αλεπού έκανε τη βόλτα της στα πεζοδρόμια και τον δρόμο, πάνω από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με το halkidikinews.gr.

Το Φιλοζωικό Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σωματείο Πολυγύρου έκανε έκκληση προς τους πολίτες να μην αφήνουν οικιακά απορρίμματα εκτεθειμένα.

