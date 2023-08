Κυκλάδες

Πάρος: Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του σέρφερ που αγνοείται

Άνδρες του λιμενικού σώματος έχουν σπεύσει κοντά στις ακτές της Πάρου στο Δρυονήσι

Συναγερμός έχει σημάνει από χθες στο νησί της Πάρου, όταν ένας 42χρονος σέρφερ χάθηκε στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χρυσής Ακτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, ο αγνοούμενος είναι Έλληνας σέρφερ 42 ετών και τα ίχνη του χάθηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Άνδρες του λιμενικού σώματος έχουν σπεύσει κοντά στις ακτές της Πάρου στο Δρυονήσι, για την ανεύρεση του αγνοούμενου.

Στην περιοχή εκτός το λιμενικό επιχειρούν 4 ιδιωτικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού και το διασωστικό σκάφους CHIARA της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Κυκλάδων με τετραμελές πλήρωμα.

