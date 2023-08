Λάρισα

Λάρισα: Καταγγελία για πυροβολισμούς σε πλατεία

«Βροχή» πέφτουν οι σφαίρες σε συνοικία της Λάρισας, σύμφωνα με τις καταγγελίες.

Για πολίτες δεύτερης κατηγορίας κάνουν λόγο για μια ακόμη φορά κάτοικοι της συνοικίας της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα, με τις καταγγελίες να έρχονται βροχή τις τελευταίες ημέρες.

Μόλις χθες το απόγευμα ένα ακόμη περιστατικό καταγγέλλει αναγνώστρια του onlarissa.gr αναφερόμενοι σε πυροβολισμούς σε γλέντια την ώρα μάλιστα που παιδιά παίζουν στην πλατεία του Αγ. Δημητρίου.

«Για άλλη μια φορά γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Ώρα περίπου 19.50 (σ.σ. χθες Τρίτη) παιδάκια παίζουν στην πλατεία του Αγ. Δημητρίου και στα γύρω στενά με άπειρες μουσικές στην διαπασών και ξαφνικά άσκοποι πυροβολισμοί εν μέσω κάποιου από τα άπειρα γλέντια που έχουν στηθεί στην συνοικία της Νέας Σμύρνης… Τα σκάγια φυσικά έφτασαν σε παρακείμενες οικίες όπου μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι έτρεχαν έντρομοι…. Ερωτώ λοιπόν που είναι η αστυνόμευση που είναι η ισότητα μας στην εφαρμογή των νόμων ως συνοικία της πόλης της Λάρισας Για άλλη μια φορά είμαστε κάτοικοι δεύτερης κατηγορίας!».

Πηγή: onlarissa.gr

