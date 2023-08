Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά στα Κάτω Καλύβια (εικόνες)

Πού και πώς ξέσπασε η φωτιά στα Καλύβια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα επιχείρηση κατάσβεσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για φωτιά που έχει ξεσπάσει δίπλα από τον Αναποδάρη Ποταμό, ανάμεσα στα Καλύβια και το Μεσοχωριό του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση της Πυροσβεστικής αναφέρεται: «Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Καλύβια Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα και 1 Ε/Π».

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Καλύβια Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2023



πηγή: ekriti.gr

