Τροχαίο στην Εθνική: Νεκροί οι γονείς, τραυματίες τα παιδιά (εικόνες)

Σε οικογενειακή τραγωδία μετατράπηκε το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Εθνική Οδό.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο 18ο χλμ Θεσσαλονίκης – Σερρών, το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο μιας οικογένειας από τη Βουλγαρία συγκρούστηκε με φορτηγό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ανασύρθηκαν νεκροί ένας 49χρονος και η 45χρονη σύζυγός του, που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο 12χρονος γιος τους τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου.

Για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση (και στη συνέχεια να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου).

Επίσης, διακομίστηκε ο 10χρονος αδερφός του, ελαφρύτερα τραυματισμένος, εκτός κινδύνου, ο οποίος νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική του ΓΝ Παπαγεωργίου.

Και τα δύο παιδιά έχουν τις αισθήσεις τους και επικοινωνούν με το περιβάλλον.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, θα υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ οριστεί και πραγματογνώμονας για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

