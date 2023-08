Λασιθίου

Ιεράπετρα: νεκρός εντοπίστηκε αγνοούμενος

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός άνδρα στην Ιεράπετρα. Πού εντοπίστηκαν τα ίχνη του.

Σε τραγωδία έληξε η έρευνα για τον εντοπισμό του 39χρονου τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από το πρωί της Τετάρτης σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost o 39χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο σε περιοχή βόρεια του όρους της Θρυπτής. Oι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος νέος φέρεται να έχει πέσει από μεγάλο ύψος.

Στην περιοχή ιατροδικαστής προκειμένου να κάνει την αυτοψία και στη συνέχεια να μεταφερθεί από τους πυροσβέστες που έχουν πάει με όλο τον εξοπλισμό τους σε ασφαλές σημείο ώστε να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος έφυγε σήμερα το πρωί με το αυτοκίνητό του από το σπίτι του στην Ιεράπετρα και έκτοτε αγνοούνται τα ίχνη του, ενώ δεν απαντούσε ούτε στο τηλέφωνο.

Έτσι μέλη της οικογένειάς ξεκίνησαν να ψάχνουν στην γύρω την περιοχή και εντόπισαν σήμερα το μεσημέρι το αυτοκίνητό του κοντά στο όρος Θρυπτή, χωρίς όμως να είναι αυτός εκεί.

