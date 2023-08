Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε εν κινήσει νταλίκα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση προκλήθηκε όταν νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Θεσσαλονίκη.

-

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης σε νταλίκα στο Δερβένι, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και για το περιστατικό ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 16:00.

Επί τόπου έσπευσε ένα όχημα της Πυροσβεστικής με δύο πυροσβέστες, ωστόσο τη φωτιά πρόλαβε και έσβησε ο οδηγός του οχήματος.

Από το συμβάν δεν προέκυψε τραυματισμός.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται κανονικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Λέσβος: Διάσωση λουόμενης από το Λιμενικό και τη Frontex (βίντεο)

Champions League - Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Απίθανη πρόκριση για το “τριφύλλι” στα πέναλτι (εικόνες)