Θεσσαλονίκη

Τροχαίο στην Εθνική Οδό: Χειρουργείο για 12χρονο τραυματία - Σκοτώθηκαν οι γονείς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην άσφαλτο. Πως εξελίσσεται η υγεία των δύο άτυχων παιδιών, που έχασαν τους γονείς τους μέσα σε μια στιγμή.

-

Το σοκ συνεχίεται από την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών, όπου συνέβη τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου, για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του, πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια θα νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Να υπενθυμίσουμε ότι όχημα στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια , συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο οι δύο γονείς 49 και 45 ετών . Από το συμβάν, τραυματίστηκαν και τα δύο παιδιά της οικογένειάς, 12 και 10 ετών . Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τα τραυματισμένα αγόρια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου” .

Ο 10χρονος αδερφός του τραυματίστηκε ελαφρύτερα και βρίσκεται εκτός κινδύνου. Ο ανήλικος νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου “Παπαγεωργίου”.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα παιδιά έχουν τις αισθήσεις τους και επικοινωνούν με το περιβάλλον.