Σφακιά: Επιτέθηκε με κατσούνα σε συγχωριανό του - Βγήκαν και όπλα στο καφενείο

Τρομαγμένοι δηλώνουν οι κάτοικοι της περιοχής, μετά απο το νέο επεισόδιο που σημειώθηκε σε καφενείο.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε ανήμερα της Παναγίας στα Σφακιά του Νομού Χανίων, όταν ένας άνδρας έδειρε συγχωριανό του. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στα Ασκύφου όταν ο άνδρας πήγε σε καφενείο του χωριού, εκεί όπου καθόταν και «ο στόχος». Πλησίασε τον 73χρονο και άρχισε να τον χτυπά με την κατσούνα του.

Τον έστειλε στο Νοσοκομείο

Τον χτύπησε τόσο, που ο 73χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων. Εκεί νοσηλεύεται. Ακόμη, πληροφορίες αναφέρουν πως το μεσημέρι της Τετάρτης, αστυνομικές αρχές κατευθύνονταν προς το χωριό για να πράξουν τα δέοντα. Σύμφωνα με πηγές, οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν κτηματικές διαφορές και να υπήρξε συχνά διαπληκτισμός μεταξύ των δύο.

«Σήκωσαν όπλα και απειλούσαν!»

Αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου, ένας θαμώνας του καταστήματος, σε καταγγελία του ανέφερε πως «άρχισε να χτυπά με μανία τον 73χρονο. Εμείς τρομάξαμε και αμέσως φύγαμε. Σήκωσαν ακόμα και όπλα και απειλούσαν πως θα ρίξουν». Σύμφωνα με την μαρτυρία, τέτοιου είδους περιστατικά είναι συχνά στο χωριό. «Δεν γίνεται να μην μπορούμε να βγούμε έξω από τα σπίτια μας επειδή φοβόμαστε. Πρέπει κάτι να γίνει άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή μας» είπε χαρακτηριστικά.

