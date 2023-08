Λέσβος

Λέσβος: Διάσωση μεταναστών από το Λιμενικό (βίντεο)

Πώς εντοπίστηκαν οι 11 αλλοδαποί και ποια διαδικασία ακολούθησε από την περισυλλογή τους μέχρι την παράδοση στο ΚΥΤ.

Σε διάσωση 11 μεταναστών, 10 ανδρών και μιας γυναίκας προέβη σήμερα Τετάρτη το ιμενικό Σώμα, ανοιχτά της Λέσβου. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν σώοι και μετά από προληπτική ιατρική εξέταση, οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Αλλοδαπών του νησιού. Η σχετική ανακοίνωση του σώματος αναφέρει:

"Μεσημβρινές ώρες σήμερα περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ¨ΑΓΡΙΕΛΙΑ¨ ν. Λέσβου, μία ημιβυθισμένη λέμβο, στην οποία επέβαινε ικανός αριθμός ατόμων. Άμεσα το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση έντεκα αλλοδαπών (10 άνδρες και 01 γυναίκα), οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στον λιμένα Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο ΚΥΤ ¨ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ¨, όλοι καλά στην υγεία τους. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ενώ η λέμβος βυθίστηκε. Διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό έχει αναρτηθεί στο www.hcg.gr"

