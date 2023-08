Ηράκλειο

Μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο ενώ σηκώθηκαν και εναέρια.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη θέση Σινάπι, περιοχή ανάμεσα στο Βενεράτο και το Κυπαρίσσι, στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ μέχρι την δύσητου Ηλίου επιχειρούσαν και εναέρια μέσα.

Η φωτιά βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κατοικημένες περιοχές χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να απειλούνται ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ αλλά και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σινάπι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2023

