Αχαΐα

Αχαΐα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο “προσγειώθηκε” σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντρομοι οι περίοικοι. Σοκαριστικές φωτογραφίες που δείχνουν ότι κυριολεκτικά από θαύμα δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

-

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής στα Νιφορέικα Αχαΐας, όταν Ι.Χ εξετράπη της πορείας του, αναποδογύρισε και κατέληξε στην αυλή μονοκατοικίας, ακρβώς έξω από την εξώπορτα του κτισματος.

Οι επιβαίνοντες βγήκαν σώοι από το εσωτερικό του αυτοκινήτου χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Οι εικόνες που ανέβασε στο διαδίκτυο πολίτης της περιοχής, αποδεικνύουν το πόσο τυχεροί στάθηκαν, επιβαίνοντες και περίοικοι.

Πηγή: gnomip.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μιχάλης Κατσουρής: DNA και κινητά θα δείξουν την ταυτότητα του δράστη (βίντεο)



Μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο

Μητσοτάκης - Οπαδική βία: Κλείνουν οι λέσχες των οργανωμένων