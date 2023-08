Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: αντιδήμαρχος έσωσε παιδιά από πνιγμό (εικόνες)

Την επιτυχημένη προσπάθεια κατέβαλε ενεργός πολίτης της περιοχής ο οποίος είναι και Αντιδήμαρχος. Πώς συνέβη το περιστατικό.

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίων Ζακύνθου Χρήστος Πάστρας, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου κατάφερε να σώσει δύο ανήλικα αδέλφια που κινδύνευαν να πνιγούν στο Μαραθωνήσι.

Tα δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 15 ετών προσπαθούσαν να κρατηθούν στην επιφάνεια του νερού, ενώ οι άνθρωποι γύρω τους νόμιζαν ότι έπαιζαν στη θάλασσα.

Ο κ. Πάστρας κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και κατάφερε να τους σώσει και να τους βγάλει στη στεριά.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μετά το συμβάν, “Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να σώζεις μια ανθρώπινη ζωή. Φανταστείτε πώς νιώθω που ήταν δυο”.

Στο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει: “Η Παναγία μας σήμερα έκανε το θαύμα της και έστρεψε το βλέμμα μου επάνω στα δυο αδέλφια τον δεκαπεντάχρονο Collins και το δωδεκάχρονο Wesley. Όλοι από μακριά νόμιζαν ότι έπαιζαν στην θάλασσα… αυτοί όμως προσπαθούσαν να κρατηθούν ο ένας από τον άλλο στην επιφάνεια, διότι δεν ήξεραν κολύμπι… Ευχαριστώ την Παναγία που με βοήθησε, μου έδωσε την δύναμη και τα έβγαλα στην στεριά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να σώζεις μια ανθρώπινη ζωή. Φανταστείτε πώς νιώθω που ήταν δυο”.

Τέλος, όπως δήλωσε ο ίδιος, θέλησε να γνωστοποιήσει το περιστατικό, "διότι, δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό μόνο δυσάρεστες ειδήσεις ακούμe".

Δείτε τις δηλώσεις του αντιδημάρχου στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1.

Πηγή: Imerazante.gr

