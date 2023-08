Κορινθία

Ζευγολατιό: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει (φωτογραφίες)

Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός. Πώς έγινε το συμβάν.

Στις 5:15 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ΙΧ κινούμενο στην Εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών στο 90χλμ (ύψος Ζευγολατιού), στο ρεύμα προς Αθήνα, τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου με έξι στελέχη τα οποία έσβησαν τη φωτιά. Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς, ο οδηγός όμως του οχήματος πρόλαβε και εγκατέλειψε το όχημα εγκαίρως. Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου.

Πηγή: Korinthostv.gr