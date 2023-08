Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/8) μία σοφίτα στις Συκιές, στη δυτική Θεσσαλονίκη επί της οδού Θουκυδίδου.

Στο βίντεο της voria.gr φαίνεται η σοφίτα της διώροφης κατοικίας να έχει τυλιχτεί στις φλόγες ενώ βγαίνει πυκνός μαύρος καπνός.Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, στη σοφίτα στεγαζόταν ένα εργαστήριο ζωγραφικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επί της οδού Θουκυδίδη επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ, δεν υπήρξε τραυματισμός κάποιου ατόμου.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Θουκυδίδου στον δήμο Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας κατά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην κατοικία.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

πηγή εικόνας: voria.gr

