Κέρκυρα

Τροχαίο – Κέρκυρα: Πεζοί παρασύρθηκαν επιστρέφοντας από πανηγύρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για ζευγάρι που διέσχιζε το δρόμο για να πάει στο πανηγύρι του χωριού.

-

Δύο ηλικιωμένοι που πήγαιναν σε πανηγύρι της Αχαράβης, στην Κέρκυρα, έχασαν τη ζωή τους, όταν παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα.

Το τροχαίο έγινε το βράδυ της Πέμπτης και όπως έγινε γνωστό το πρωί της Παρασκευής, ο 31χρονος Έλληνας οδηγός συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίο διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας.

Τα θύματα ήταν Κερκυραίοι 80 και 81 ετών.

Πηγή: kerkyrasimera.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 139 σημεία

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή