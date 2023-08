Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χτύπησε τη μάνα του γιατί του ζήτησε ένα ποτήρι νερό

Ο 41χρονος την απειλούσε λέγοντας «πάρτε την από εδώ γιατί το πρωί θα τη βρείτε νεκρή» και άρχιζε να τη βρίζει βγάζοντας έξω τα γεννητικά του όργανα.

Συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών , με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 41χρονο ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος της 59χρονης μητέρας του όταν αυτή του ζήτησε ένα ποτήρι με νερό! Κρίθηκε ένοχος, κατά μετατροπή της κατηγορίας, για απόπειρα ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

“Μόλις βγήκα από το νοσοκομείο. Έχω 1,5 μήνα ζωής. Έχω φάει πολύ ξύλο, όλο το χειμώνα. Να πάει φυλακή για να καταλάβει την αξία μου . Τον έχω καλύψει πολλές φορές.. Με έδιωχνε από το σπίτι , μου πέταξε σταχτοδοχείο . Με τραβούσε να σηκωθώ να φύγω . Μου έριξε μια πιατέλα, που του τηγάνισα να φάει, και μου ξέσπασε όλα τα δάκτυλα. Μου έδινε μπουνιές, μου είχε μαυρίσει τα μάτια. Μέχρι να πεθάνω δεν θα τον συγχωρέσω. Από τον Θεό θα το πληρώσει. Να έρθει σπίτι και να με σκοτώσει; Πήρε το ποτήρι και μου το πέταξε. Να μην ξαναγυρίσει σπίτι μέχρι να πεθάνω” κατέθεσε η καταγγέλλουσα ενώ ο κατηγορούμενος γιος της απάντησε : “Ελαφρύ το χώμα σου μάνα…”.

Κατά την απολογία του, ο 41χρονος ισχυρίστηκε τα εξής:

“Μεγάλωσα με μια σχιζοφρενή μάνα. Έπαιρνε ναρκωτικά. Κι Εγώ λόγω των τραυματικών μου εμπειριών που έζησα στα παιδικά μου χρόνια, κάνω χρήση κοκαΐνης . Με το που γύρισε από το νοσοκομείο μου ζήτησε να της πάρω ναρκωτικά. Είμαι άρρωστος, δεν είμαι εγκληματίας . Θέλω την επιείκεια σας, θέλω να πάω σε κλειστό πρόγραμμα απεξάρτησης. Έκανα χρήση και παραλογίστηκα . Δεν την χτύπησα.. Τόσα χρόνια ζω με μια άρρωστη. Θέλω βοήθεια για να γίνω καλά. Δεν μου αξίζει η φυλακή “.

Το περιστατικό καταγράφηκε, στις 9 το βράδυ της 17ης Αυγούστου, σε σπίτι ,στην περιοχή Δενδροποτάμου. Η γυναίκα υπέβαλε έγκληση ζητώντας να φυλακιστεί ο γιος της γιατί φοβάται για τη ζωή της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιος χωρίς κάποια εμφανή αιτία ξεκίνησε καβγά με τη μητέρα του. Όταν αυτή του ζήτησε να της φέρει λίγο νερό, της έστριψε το χέρι και παραλίγο να της το σπάσει. Πάνω στον καβγά έβγαλε έξω τα γεννητικά του όργανα και άρχισε να την βρίζει με ακατανόμαστες φράσεις. Λίγο πριν έρθουν οι αστυνομικοί, μετά την τηλεφωνική κλήση της 59χρονης στην Άμεση Δράση, ο 41χρονος είπε “πάρτε την από εδώ γιατί αν δεν την πάρετε θα την βρείτε το πρωί νεκρή”. Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε και δήλωσε ότι επιθυμεί την ποινική δίωξη του γιου της.

“Έχει ξεφύγει η κατάσταση του τελευταία. Επιθυμώ να μπει φυλακή γιατί φοβάμαι για τη ζωή μου” ανέφερε στην κατάθεση της και επισήμανε ότι : “Σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος φοβάμαι ότι θα με σκοτώσει “.

