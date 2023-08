Κυκλάδες

Πάρος: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος σέρφερ

Πού εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας που είχε εξαφανιστεί στη θαλάσσια περιχοή της Χρυσής Ακτής.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες του Λιμενικού που ξεκίνησαν από τον Δεκαπενταύγουστο, για τον εντοπισμό ενός 42χρονου Έλληνα σέρφερ, που είχε εξαφανιστεί στη θάλάσσια περιοχή της Χρυσής Ακτής στην Πάρο.

Ο 42χρονος σέρφερ εντοπίστηκε πλησίον της παραλίας της Χρυσής Ακτής απο περιπολικό σκάφος του Λιμενικού σώματος, χωρίς τις αισθήσεις του.

Υπενθυμίζουμε οτι ο 42χρονος είχε βγει με έναν φίλο του για το αγαπημένο του σπορ.

Ωστόσο, ο φίλος του κάποια στιγμή έχασε τα ίχνη του και επέστρεψε για να δηλώσει την εξαφάνισή του, μιας και ο 42χρονος προφανώς παρασύρθηκε στο πέλαγος από τα ρεύματα.

Το Λιμενικό δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να τον αναζητά για τρίτο 24ωρο, οπως επίσης και ιδιωτικά σκάφη αλλά και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ένας δύτης, ενώ παράλληλα έρευνες γινόντουσαν και απο την στεριά.

Πηγή: Cyclades24





