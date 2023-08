Έβρος

Ροδόπη: Φωτιά σε δασική έκταση

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά στη δασική έκταση.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (18/8) σε δασική έκταση στον Ίασμο Ροδόπης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Ίασμο Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2023

Στο σημείο έχουν σπεύσει 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

