Ζάκυνθος

Φωτιά στη Ζάκυνθο – Εκκενώνεται το Ακρωτήρι (εικόνες)

Πώς ξέσπασε η φωτιά. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής, στην Ζάκυνθο και συγκεκριμένα σε ελαιώνα στην περιοχή Τσιλιβί (Πλάνος).Λίγο αργότερα ξέσπασε πυρκαγιά και στην περιοχή Ακρωτήρι , όπου, σύμφωνα με την Προϊσταμένη του Τμ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη ζητήθηκε να εκκενωθεί όλη η περιοχή που βρίσκεται κοντά στο σημείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχουν μεταβεί στο Τσιλιβή επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Έχει ζητηθεί από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκκένωση της περιοχής καθώς απειλούνται σπίτια.

Πρόκειται για αγροτοδασική περιοχή, η πυρκαγιά όμως δεν είναι μακριά από οικισμό. Συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί 8 πυροσβεστικά οχήματα με 19 πυροσβέστες, καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τα ιπτάμενα μέσα σύντομα θα ακινητοποιηθούν καθώς βραδιάζει.

Πριν από λίγα λεπτά, όπως μας ενημέρωσε η Προϊσταμένη του Τμ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, ζητήθηκε να εκκενωθεί όλη η περιοχή που βρίσκεται κοντά στο σημείο της φωτιά στο Ακρωτήρι.

πηγή: imerazante.gr

