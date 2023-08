Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη

Πού και πώς ξέσπασε η φωτιά. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μελία Αλεξανδρούπολης.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μελία Αλεξανδρούπολης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2023

Η φωτιά καίει σε καλλιέργειες και δέντρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

