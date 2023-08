Αρκαδία

Τροχαίο - Τρίπολη: Νεκρός ποδηλάτης σε σύγκρουση με ΙΧ

Πώς συνέβη το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον άτυχο ηλικιωμένο

Τη ζωή του έχασε ένας 79χρονος άνδρας, σε τροχαίο ατύχημα, που έγινε σε περιφερειακό δρόμο της Τρίπολης.

Ιδιωτικό αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 37χρονος, συγκρούστηκε με δίκυκλο ποδήλατο που οδηγούσε ο 79χρονος.

Αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός του 79χρονου.

Ο τραυματίας, άμεσα μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό νοσοκομείο της Τρίπολης, όπου λίγο αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

