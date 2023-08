Χανιά

Χανιά: 20χρονος μπούκαρε σε σπίτι 65χρονου και τον έδειρε ανελέητα

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και οι γιατροί προχώρησαν σε αφαίρεση σπλήνας. Ο δράστης φέρεται να είχε κτηματικές διαφορές με το θύμα.

Ένα άγριος καυγάς εκτυλίχθηκε σε χωριό του δήμου Αποκορώνου το βράδυ της Πέμπτης ανάμεσα σε δυο κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr ένας νεαρός άντρας, ηλικίας 20 ετών πήγε στο σπίτι ενός συγχωριανού του, ηλικίας περίπου 65 ετών και αφού προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημίες στο αμάξι και στην μηχανή του 65χρονου χρησιμοποιώντας μια «κατσούνα» στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, επιτέθηκε και στον ίδιο.

Συγκεκριμένα με κλωτσιές αλλά και με την «κατσούνα» του, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 20χρονος ξυλοκόπησε άγρια τον 65χρονο με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

