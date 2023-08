Κοινωνία

Θεσσαλονίκη – ναρκωτικά: Μπαράζ συλλήψεων την τελευταία εβδομάδα

Δεκάδες συλλήψεις για εμπορία, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σε 26 συλλήψεις προχώρησαν την τελευταία εβδομάδα, αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, για περιπτώσεις εμπορίας, διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι συνεχείς.

Στο πλαίσιο αυτό, από το απόγευμα της περασμένης Κυριακής έως σήμερα το πρωί, συνελήφθησαν συνολικά είκοσι έξι άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κάνναβης και ναρκωτικών δισκίων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

