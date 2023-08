Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Έκλεισε η Εγνατία Οδός - Μήνυμα από το 112 (βίντεο)

Ποιο τμήμα της Εγνατίας Οδού αφορά η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας λόγω αυξημένων καπνών

-

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα, εστάλη σε κατοίκους των χωριών Μελίας, Νίψας, Πεύκων και Λουτρού, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στη Αλεξανδρούπολη.

Επίσης, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην Εγνατία Οδό Κήπων - Αλεξανδρούπολης, λόγω της πυρκαγιάς που παραμένει σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μελία Αλεξανδρούπολης, κοντά στην Πυλαία Φερών Έβρου.

Η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας αφορά το τμήμα από το ύψος του κόμβου Αρδανίου έως το ύψος του κόμβου Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Αλεξανδρούπολης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της Εθνικής Οδού Φερών - Αλεξανδρούπολης, ενώ οι οδηγοί και οι πολίτες παρακαλούνται -για την ασφάλειά τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Η φωτιά ξέσπασε στις 4:40 τα ξημερώματα και λόγω του ισχυρού ανέμου πήρε διαστάσεις.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

"Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση πλησίον Πυλαίας – Φερών Έβρου, ισχύει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, της Εγνατίας Οδού Κήπων – Αλεξανδρούπολης από το ύψος του κόμβου Αρδανίου έως το ύψος του κόμβου Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Αλεξανδρούπολης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της Εθνικής Οδού Φερών – Αλεξανδρούπολης.

Παρακαλούνται οι πολίτες και οι οδηγοί οχημάτων για την ασφάλεια τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών" αναφέρει η ανακοίνωση.





