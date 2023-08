Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στον Λαχανά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

-

Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη κοντά στον Λαχανά της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση και δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 14:00 σήμερα το μεσημέρι. Επί τόπου επιχειρούν 16 πυροσβέστες με επτά υδροφόρα οχήματα.

Από αέρος συνδράμει με ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με το thestival.gr.

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη. Από το συμβάν δεν έχει γίνει αναφορά για τραυματισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Λευκά Όρη: Μητσοτάκης και Δάφνη ανέβηκαν στην υψηλότερη κορυφή τους (εικόνες)

Τροχαίο - Τρίπολη: Νεκρός ποδηλάτης σε σύγκρουση με ΙΧ

Αλμυρός: Στο αυτόφωρο γιατί παρενοχλεί την πρώην του 10 χρόνια μετά τον χωρισμό τους