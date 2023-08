Εύβοια

Σκύλος βρέθηκε νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι

Νέα κτηνωδία σε βάρος ζώου στην Εύβοια. Πυροβολισμό στο κεφάλι δέχθηκε ο άτυχος σκύλος.

(εικόνα αρχείου)

Απίστευτη κτηνωδία λίγες ώρες μετά το περιστατικό με το βασανισμένο νεκρό άλογο στην Εύβοια.

Το περιστατικό έγινε στη Μακρυκάπα του δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, όπου βρέθηκε νεκρός ένας σκύλος με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, ένας σκύλος εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 14.30 το μεσημέρι, στο ποτάμι του χωριού από κατοίκους, οι οποίοι σοκαρισμένοι ειδοποίησαν τις αρχές.

Το άτυχο ζώο έφερε τραύματα από σφαίρα στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων για την συλλογή στοιχείων ώστε να εντοπιστεί ο δράστης.

Ο φόνος ή ο βασανισμός ζώων εκτός από την ποινή κάθειρξης επισύρουν χρηματική ποινή έως 500 ημερήσιες μονάδες, το ύψος της εκάστης των οποίων ορίζεται από 50 έως 100 ευρώ.

Πηγή: eviathema.gr

