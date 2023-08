Λασιθίου

Ιεράπετρα: Φωτιά επεκτάθηκε σε θερμοκήπια (εικόνες)

Η επικίνδυνη φωτιά, λόγω της άφθονης καύσιμης ύλης, σήμανε συναγερμό στις Αρχές..

Συναγερμός σήμανε για την αρκετά επικίνδυνη πυρκαγιά που ξέσπάσε στην κοινότητα Ανατολής, σε περιοχή ανάμεσα στο Στόμιο και τους Καλογέρους Λασιθίου.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και άρχισε να καίει θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις.

Η πυρκαγιά έκαιγε μέσα στο ρέμα της Αγίας Μαρίνας. Γύρω στις 17:00 του Σαββάτου, η πυρκαγιά είχε περιοριστεί.

Συνολικά επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Στην επιχειρήση κατάσβεσης συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα.

Άμεσα οριοθετήθηκε η #πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλόγεροι Λασιθίου. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 9 οχήματα ενώ επιχείρησαν 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2023

Στο σημείο βρέθηκε και ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Γιώργος Τσικαλάς ο οποίος συντόνισε την επιχείρηση μαζί με τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας, Δημήτρη Καλιοντζή.

Πηγή: radiolasithi.gr, cretalive.gr

