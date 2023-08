Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες

Οι αναφορές για σπίτια που καήκαν και οι εκκενώσεις χωριών λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην Αλεξανδρούπολη.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη, όπου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια στα χωριά Αετοχώρι και Πεύκα από όπου πέρασε νωρίτερα.

Το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς είναι πολύ κοντά στα χωριά Αγνάντια και 'Αμφεια και κινείται βόρεια του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, ενώ πολύ σοβαρό πρόβλημα δημιουργεί ο πυκνός καπνός που έχει φτάσει στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, για αυτό εστάλη πριν από λίγο μήνυμα από το 112 να μείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Συνολικά έχουν σταλεί από το πρωί πέντε μηνύματα από το 112 και έχουν εκκενωθεί οκτώ οικισμοί.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι άνεμοι πού πνέουν στην περιοχή έφτασαν και τα οκτώ μποφόρ κάποια στιγμή, ενώ οι προβλέψεις είναι ότι θα συνεχίσουν με ένταση τουλάχιστον 5 μποφόρ και κατά την διάρκεια της νύχτας.

Για το λόγο αυτό όλες οι δυνάμεις δίνουν μάχη για να σταματήσουν την πορεία της πυρκαγιάς. Εκτός από τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες δίνουν μάχη με τις φλόγες με την συνδρομή μεγάλων δυνάμεων του στρατού, της Περιφέρειας, της Αστυνομίας, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ, από αέρος έχουν επιχειρήσει συνολικά από το πρωί 14 αεροσκάφη εκ περιτροπής και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

