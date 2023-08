Σάμος

Μεταναστευτικό: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης στη Σάμο (βίντεο)

Δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν από το Λιμενικό στη Σάμο το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου.

Δύο επιχείρησης διάσωσης έγιναν από χθες το βράδυ μέχρι το πρωί του Σαββάτου στη Σάμο, όπου εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με μετανάστες, ενώ συνελήφθη κι ένας διακινητής.

Το βράδυ της Παρασκευής εντοπίστηκε λέμβος με 17 επιβαίνοντες βόρεια – βορειανατολικά της Σάμου και στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις του Λιμενικού για τη περισυλλογή τους, ενώ μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού, «ενημερώθηκε, βραδινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Σάμου, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για ύπαρξη λέμβου με ικανό αριθμό επιβαινόντων σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια βορειοδυτικά ν. Σάμου.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν Περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Περιπολικό όχημα Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.

Στην ανωτέρω περιοχή εντοπίστηκε από Περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, μία (01) ακυβέρνητη λέμβος με δέκα επτά (17) αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία περισυλλογής των 17 συνολικά ατόμων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Καρλόβασι ν. Σάμου και στη συνέχεια οι 16 εκ των ανωτέρω στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) Σάμου, ενώ μία γυναίκα, η οποία έχρηζε ιατρικής περίθαλψης, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου, ενώ η ανωτέρω λέμβος καταστράφηκε».

Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου εντοπίστηκε κι άλλη λέμβος με 18 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή «Πράσο» και στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις του Λιμενικού. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Σάμου, ενώ ένας συνελήφθη ως διακινητής.

«Στον εντοπισμό και τη διάσωση δεκαοκτώ (18) αλλοδαπών προέβησαν πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη περιπολικού σκάφους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., στη θαλάσσια περιοχή ¨ΠΡΑΣΟ¨ βορειοανατολικά ν. Σάμου.

Ειδικότερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε πνευστή λέμβο, στην ανωτέρω περιοχή, με επιβαίνοντες τους εν λόγω αλλοδαπούς (10 άνδρες, 05 γυναίκες, 01 αγόρι και 02 κορίτσια).

Άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία περισυλλογής των 18 συνολικά ατόμων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Μαλαγαρίου ν. Σάμου και στη συνέχεια οι 15 εκ των ανωτέρω στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) Σάμου, ενώ 02 διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός, εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014 ¨διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών στον ελλαδικό χώρο¨ και του άρθρου 83του Ν. 3386/05 ¨παράνομη είσοδος στη χώρα¨, καθώς κατασχέθηκε μια (01) συσκευή κινητής τηλεφωνίας, ενώ η ανωτέρω λέμβος καταστράφηκε», αναφέρεται από το Λιμενικό.

