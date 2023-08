Μαγνησία

Καταδίωξη στο Πήλιο άφησε…άφωνους τους τουρίστες

Από την Αργαλαστή στον Λαύκο έφτασε ο οδηγός που καταδίωκαν οι αστυνομικοί.

Άφωνοι έμειναν οι τουρίστες στον Λαύκο, μάρτυρες καταδίωξης από την αστυνομία ενός 35χρονου. Τον κυνηγούσαν , σύμφωνα με πληροφορίες, από το Νεοχώρι μέχρι την άκρη του Πηλίου για να τον συλλάβουν έξω από το σπίτι του.

Ο 35χρονος , σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου και οι αστυνομικοί άρχισαν να τον καταδιώκουν.

Ο οδηγός διέσχισε με “χίλια” τον κεντρικό δρόμο της Αργαλαστής, μπήκε στο χωριό Προμύρι και όταν έφτασε στον Λαύκο, όπου είναι και ο τόπος διαμονής του “εισέβαλλε” με μεγάλη ταχύτητα στην είσοδο από το κεντρικό καλντερίμι.

Εκείνη την ώρα κυκλοφορούσαν δεκάδες τουρίστες και το περιπολικό του έκοψε τον δρόμο για να μπει μέσα στο καλντερίμι και χτυπήσει άνθρωπο.

Ο οδηγός “έκοψε” , έστριψε το αυτοκίνητο και φρέναρε … έξω από το σπίτι του, στα 100 μέτρα από την είσοδο του χωριού όπου και παραδόθηκε. Η σύλληψή του έγινε στις 7 το απόγευμα.

