Τροχαίο: Η ζώνη έσωσε τέσσερα ανήλικα παιδιά μιας οικογένειας (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου όταν ένα όχημα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε αυτοκίνητο που εκινείτο σε αυτό.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, στο τμήμα από Ανθήλη προς Θερμοπύλες, στη στροφή πριν την διασταύρωση για Δαμάστα, το βράδυ του Σαββάτου.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, η οδηγός ενός οχήματος έχασε τον έλεγχό του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα πέφτοντας πάνω σε άλλο όχημα στο οποίο επέβαινε οικογένεια με τέσσερα παιδιά, με κατεύθυνση προς τη Λαμία.

Οι ζώνες έσωσαν τα τέσσερα παιδιά (ηλικίας από 14 μέχρι 5 ετών) και τους γονείς τους, ενώ η 44χρονη οδηγός του άλλου οχήματος τραυματίστηκε και παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας.

«Είναι ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος ειδικά τώρα το καλοκαίρι που η κίνηση είναι αυξημένη και κάποιοι οδηγοί νομίζουν ότι είναι στην εθνική οδό και τρέχουν πάρα πολύ. Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα απόψε γιατί η σύγκρουση ήταν σφοδρή...», είπε ένας από τους διερχόμενους οδηγούς στο LamiaReport.

