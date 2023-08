Θεσσαλονίκη

Φωτιές: Aπαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου

Απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου από τις 10 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα, αποφάσισε για την Κυριακή 20/8 η αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου. Η απαγόρευση, θα ισχύσει στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου, Πυλαίας – Χορτιάτη και Θέρμης, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στο τμήμα του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου) που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος-Χορτιάτη, στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου), στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο) και στη δασική περιοχή Θέρμης, και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί.

Η αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κάνει έκκληση στους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών, να σεβαστούν τα απαγορευτικά πρόσβασης και να είναι σε επαγρύπνηση.

