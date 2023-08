Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Οι Ένοπλες Δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυνάμεις του Στρατού, εναέρια μέσα και οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, συνδράμουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης στην Αλεξανδρούπολη.

-

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, στην επιχείρηση πυρόσβεσης της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης συνδράμουν από πλευράς Ενόπλων Δυνάμεων:

4 πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415,

1 PZL,

2 ομάδες των 20 ατόμων του σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ,

2 ομάδες των 10 ατόμων του σχεδίου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ,

προωθητές γαιών για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών,

υδροφόρα οχήματα,

βυτιοφόρα οχήματα

οχήματα γενικής χρήσεως.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ανοιχτοί για το κοινό 29 φάροι την Κυριακή

Ναύπακτος: Νεκρό βρέθηκε το ζευγάρι ηλικιωμένων μετά τη φωτιά στο σπίτι τους

Σαλαμίνα: Μικρός καρχαρίας “όργωσε” τα νερά (βίντεο)