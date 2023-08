Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ηλικιωμένη φιλοξενούσε... με το αζημίωτο μετανάστες στο σπίτι της

Έπαιρνε 20 ευρώ την ημέρα από κάθε μετανάστη

Στη σύλληψη μίας 83χρονης στη Ρόδο, που παραχωρούσε το σπίτι της σε παράτυπους μετανάστες έναντι χρηματικής αμοιβής, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος.

Σε έρευνα στην οικία της 83χρονης βρέθηκαν οκτώ αλλοδαποί που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις αμφιβόλου γνησιότητας ταυτότητες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, η 83χρονη αναγνωρίστηκε ως η ιδιοκτήτρια της οικίας, στην οποία διέμεναν οι αλλοδαποί, οι οποίοι κατέβαλαν ημερησίως το ποσό των είκοσι ευρώ κατ' άτομο.

Η διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Ρόδου, αναλύει και επεξεργάζεται όλα τα μέχρι στιγμής συλλεχθέντα στοιχεία και διερευνά όλα τα περαιτέρω ενδεχόμενα.

Στο μεταξύ, στη σύλληψη 25 μεταναστών προχώρησαν στελέχη του λιμενικού στον λιμένα Ακαντιάς Ρόδου, πριν τον απόπλου επιβατηγού πλοίου.

Οι συλληφθέντες διαπιστώθηκε ότι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων, ενώ σε περαιτέρω έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν συνολικά δεκαοκτώ ταξιδιωτικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας.

