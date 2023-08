Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Στον οικισμό Λουτρός η μεγαλύτερη μάχη – Νέα ειδοποίηση από 112 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι που κρατούν πολύ ψηλά τον κίνδυνο και την ανησυχία των επικεφαλής των δυνάμεων πυρόσβεσης.

-

Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξεκίνησε χθες κατά τις πρωινές ώρες από την περιοχή της Μελίας στην Αλεξανδρούπολη και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις, πέρασε την Εγνατία Οδό με κατεύθυνση νοτιοδυτικά, έκαψε σπίτια σε οικισμούς και δημιούργησε αποπνικτική ατμόσφαιρα σε όλη την περιοχή, λόγω και των πολύ πυκνών καπνών.

Σημειώνεται μάλιστα ότι στάλθηκε νέα ειδοποίηση από το 112, στην οποία ζητείται από τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους για να προστατευθούν από τους καπνούς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η προσπάθεια για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη, όμως μετά την τιτάνια μάχη που έδωσαν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις όλη τη νύχτα, παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα στα μέτωπα προς τα δυτικά και βόρεια και ειδικότερα προς Αγνάντια και Νίψα.

Για το λόγο αυτό, όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Εγνατία Οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης από το ύψος του κόμβου Αρδανίου έως το ύψος του κόμβου Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Αλεξανδρούπολης αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι που κρατούν πολύ ψηλά τον κίνδυνο και την ανησυχία των επικεφαλής των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Τη νύχτα δόθηκε μεγάλη μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο μεταξύ του οικισμού Λουτρός, ο οποίος περικυκλώθηκε από την πυρκαγιά που πέρασε μέσα από αυλές σπιτιών και των Λουτρών Τραϊανούπολης, αλλά κατάφεραν να την περιορίσουν, ανοίγοντας μεγάλες αντιπυρικές ζώνες προς την πλευρά του αεροδρομίου και της Αλεξανδρούπολης, με τα μηχανήματα του στρατού και της Περιφέρειας και κάνοντας φραγμό με τα πυροσβεστικά οχήματα και με την συνδρομή εθελοντών, δυνάμεων ΟΤΑ και στρατού.

Στον οικισμό Λουτρός η μεγαλύτερη μάχη

Από το πρωί οι προσπάθειες εντοπίζονται σε ένα μεγάλο μέτωπο που εξακολουθεί να υπάρχει ανατολικά του οικισμού Λουτρός, ενώ στην υπόλοιπη έκταση της πυρκαγιάς αντιμετωπίζονται πολλές διάσπαρτες εστίες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα στο Αετοχώρι και στα Πεύκα, αλλά και η καθώς και η εκκλησία Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Αετοχώρι. Η συνολική αποτίμηση των καταστροφών όμως θα γίνει αφού τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

Ενισχυμένες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Με το πρώτο φως της μέρας επιχείρησαν από αέρος 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ σε όλη τη διάρκεια της μέρας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Κέντρο Επιχειρήσεων, θα επιχειρήσουν 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Από επίγειες δυνάμεις συνολικά επιχειρούν 176 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 48 οχήματα και ισχυρές δυνάμεις του στρατού, της Περιφέρεια και των δήμων και πολλοί εθελοντές.

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς χτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα αρκετοί πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων νομού Έβρου, πύραρχος Σπυρίδων Κούτρας.

Συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην κατάσβεση

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, στην επιχείρηση πυρόσβεσης την πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης συνδράμουν από πλευράς Ενόπλων Δυνάμεων:

– 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415,

– 1 PZL,

– 2 ομάδες των 20 ατόμων του σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ,

– 2 ομάδες των 10 ατόμων του σχεδίου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ,

– προωθητές γαιών για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών,

– υδροφόρα οχήματα,

– βυτιοφόρα οχήματα και

– οχήματα γενικής χρήσεως.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναζωπυρώσεις και άνεμοι έως 8 Μποφόρ

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Καιρός: βοριάδες και αραιές νεφώσεις την Κυριακή